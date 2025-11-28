В Воронежской области силы ПВО сбили два БПЛА, повреждены дом и АЗС

Минувшей ночью дежурными силами ПВО в Воронежской области были уничтожены два беспилотника. Пострадавших нет, однако в одном из муниципалитетов обломки повредили кровлю жилого дома, в другом — автозаправочную станцию.

«По предварительной информации, пострадавших нет. В одном муниципалитете обломки БПЛА при падении посекли кровлю жилого дома. В другом повреждено остекление АЗС», — сообщает в Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о том, как сбили первый и второй беспилотники, летевшие на столицу.

Также украинские беспилотники пытались атаковать Саратов и Энгельс, но были перехвачены российским ПВО.