Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в сфере ЖКХ

Мошенники в России под видом сотрудников социальной защиты предлагают фиктивные «зимние» скидки на жилищно-коммунальные услуги. Об этом рассказал директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук, пишет РИА Новости.

Он предупредил о новой схеме мошенничества в сфере ЖКХ. Как объяснил специалист, сначала злоумышленники проводят «информационный» звонок от органов социальной защиты и рассказывают о якобы введении специальных «зимних» скидок на оплату ЖКХ.

Более миллиона рублей перевел волгоградец мошенникам на «безопасный счет»

Для получения льгот мошенники предлагают пройти «идентификацию личности» или «привязать лицевой счет». Они запрашивают у гражданина одноразовые пароли из СМС, которые на самом деле являются кодами подтверждения банковских операций. Это приводит к хищению денежных средств.

Бийчук напомнил, что сотрудники государственных учреждений и социальных служб никогда не запрашивают по телефону какие-либо коды, данные банковских карт или пароли от личных кабинетов.

Ранее мошенники начали звонить россиянам и представляться старшими по дому.