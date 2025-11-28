Бывший муж блогера Лерчек снова обратился к суду с просьбой

Бывший муж блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, Артем попросил суд заменить домашний арест подпиской о невыезде. Об этом пишет РИА Новости.

Адвокаты Артема Чекалина объяснили необходимость смягчить меру пресечения тем, что изменились обстоятельства — все доказательства уже собраны, а дело находится в суде. Таким образом, подзащитный не может воспрепятстовать производству по делу, считает сторона защиты.

24 ноября Гагаринский суд Москвы на полгода продлил домашний арест Чекалиным.

По версии следствия, при продаже курсов Валерия и ее бывший муж Артем вместе с бизнес-партнером обеспечивали заключение договоров с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка. При этом они предоставляли документы с недостоверными данными об основаниях, целях и назначении переводов. Так злоумышленники незаконно вывели из страны более 250 миллионов рублей.

В марте Артем Чекалин уже просил отпустить его из-под домашнего ареста.