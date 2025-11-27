Роскосмос сообщил о повреждениях стартового стола на Байконуре

Госкорпорация «Роскосмос» сообщил в Telegram-канале о результатах осмотра места старта «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-28», на котором были выявлены повреждения стартового стола.

© Global look

«Был произведен осмотр места старта, как это происходит каждый раз после выведения ракеты. Выявлено повреждение ряда элементов стартового стола. После пуска могут появляться повреждения, поэтому в мировой практике обязателен подобный осмотр. Сейчас ведется оценка состояния стартового комплекса», – сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что ракета стартовала в штатном режиме, без замечаний. Корабль успешно пристыковался к МКС, экипаж на борту, самочувствие хорошее.

«Для восстановления есть все необходимые резервные элементы, и в ближайшее время повреждения будут устранены», – заверили в Роскосмосе.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, с космодрома Байконур стартовала ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-28» и новым экипажем для Международной космической станции. Космонавты перед стартом получили символичный напутственный пинок от генерального директора Роскосмоса Дмитрия Баканова.

Позже «Союз МС-28» с международным экипажем был успешно выведен на орбиту.