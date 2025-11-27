Росавиация: пострадавших при жёсткой посадке Ан-2 под Архангельском нет

На борту самолёта в момент авиапроисшествия было 14 человек. Повреждение воздушного судна при посадке в аэропорту Васьково Росавиация квалифицировала как серьёзный авиационный инцидент.

«Около 16:00 мск при посадке у самолёта Ан-2 произошло повреждение узла амортизатора левой опоры воздушного судна. На борту находились два пилота и 12 пассажиров», — сообщает Telegram-канал ведомства.

Самолёт принадлежит Второму Архангельскому объединённому авиаотряду. Ан-2 выполнял рейс из села Лешуконское в Архангельск.