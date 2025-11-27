Названа причина задержания двух россиян в Грузии

Правоохранители задержали в Грузии двух граждан России, которые незаконно проникли в страну три года назад и находились в ней нелегально. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Грузии.

В ведомстве пояснили, что силовики на основании постановления суда задержали двух граждан России — Владимира Д. и Алину С., обвиняемых в незаконном групповом пересечении государственной границы Грузии.

«Следствие установило, что обвиняемые незаконно проникли в обход пограничного контроля и в течение последних трех лет незаконно находились на территории Грузии», — пояснили в МВД.

Напомним, что 16 октября грузинские полицейские задержали пятерых граждан России за незаконную легализацию доходов.

По данным следствия, обвиняемые в обход пунктов пограничного контроля ввозили в Грузию крупные суммы в иностранной валюте и приобретали на эти средства виртуальные активы. В дальнейшем участники группы не отчитывались о доходах.

20 октября полиция Батуми задержала гражданина России по подозрению в незаконном хранении наркотиков. Задержанному 41 год. Ему грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.