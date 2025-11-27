В ЛНР задержали украинского шпиона

В Луганской народной республике (ЛНР) задержали жителя города Свердловск, который передавал спецслужбам Украины данные о местах дислокации подразделений ВС РФ. Об этом РИА Новости рассказали в региональном УФСБ.

«Житель города Свердловска в целях оказания содействия вооруженным формированиям противника передал представителям спецслужб Украины данные о местах дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Там также уточнили, что в отношении задержанного возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 («Государственная измена») УК РФ.

Ранее сообщалось, что украинского шпиона осудили в Херсонской области. В марте 2024 года мужчина собирал данные о передвижении и местах дислокации военной техники и личного состава Вооруженных сил России. Он передавал информацию украинской разведке.