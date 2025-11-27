На Аляске произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на Аляске. О пострадавших не сообщается, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение зафиксировано в 17.11 по времени UTC (20.11 мск) в 14 километрах к западу от населенного пункта Суситна.

Очаг залегал на глубине 80 километров. Угрозы цунами нет, пояснили в службе.

Напомним, что Аляска является одним из самых сейсмоактивных регионов мира. Землетрясения концентрируются в южной части штата, где расположена столица, город Анкоридж.

Наиболее масштабное землетрясение произошло 27 марта 1964 года. Его магнитуда составила 8,4 по шкале Рихтера или 9,2 по шкале Канамори. Очаг землетрясения располагался на глубине более 20 километров и был приурочен к границе погружения Тихоокеанской плиты под Североамериканскую.