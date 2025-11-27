Суд решил судьбу многомиллиардного имущества экс-главы Ростехнадзора

В Москве суд изъял имущество бывшего заместителя руководителя Ростехнадзора Дмитрия Фролова на 1,6 миллиарда рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в генеральной прокуратуре.

Правоохранители выяснили, что в период с 2012 по 2023 годы Фролов на неподтвержденные доходы приобрел и оформил на своих близких родственников и других лиц более 40 объектов премиальной недвижимости и семь дорогих автомобилей общей стоимостью более 500 миллионов рублей.

Установлено, что на мать он зарегистрировал участок с домом стоимостью более 100 миллионов рублей, расположенный в элитном поселке «Лазурный берег» в Московской области. Также он приобрел более 40 наименований ценных бумаг и иностранных эмитентов на сумму не менее 800 миллионов рублей.

По информации ведомства, Фролов был уволен в июле 2024 года, однако проверка в его отношении была продолжена. Он не смог доказать законность приобретения имущества.

Суд удовлетворил иск прокуратуры и обратил имущество фигуранта в доход государства.

