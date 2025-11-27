Ломившийся в школу наркоман неожиданно оценил свое задержание

Росгвардейцы задержали у одной из московских школ мужчину, который в состоянии наркотического опьянения пытался проникнуть в учебное заведение. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУ Росгвардии.

Инцидент произошел у школы, расположенной на улице Земляной Вал. Экипаж Росгвардии, который находился на маршруте патрулирования, получил сигнал тревоги от учебного заведения. Прибыв на место, они выяснили, что неизвестный мужчина пытался попасть в школу через центральный вход. Дебошир вел себя агрессивно, нецензурно выражался и не реагировал на замечания охраны.

После неудачной попытки проникновения, мужчина попытался напасть на проезжавшего мимо курьера службы доставки и начал бить кулаками по припаркованным автомобилям. Предполагается, что он находился в состоянии наркотического опьянения.

Росгвардейцы задержали злоумышленника. Им оказался 21-летний уроженец Казахстана. Впоследствии он был передан полиции. На допросе, отвечая на вопрос о том, как его задержали, дебошир почти дословно повторил крылатую фразу из вирусного видео эпичного задержания члена ОПГ в 2015 году.

«Оперативно, чисто, блестяще», — сказал он на видео, опубликованном Telegram-каналом «112».