SCMP: число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге выросло до 83
Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге выросло до 83 человек. Об этом сообщает South China Morning Post.
По данным издания, среди погибших — один пожарный.
Пострадали 76 человек, включая 11 сотрудников пожарной службы.
В экстренные службы поступило около 50 вызовов, которые пока остаются необработанными из-за масштабности происшествия.
Из здания эвакуировали женщину, пожилого мужчину и домашних животных.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что данных о пострадавших россиянах при пожаре в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге нет.