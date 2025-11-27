Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге выросло до 83 человек. Об этом сообщает South China Morning Post.

© RT на русском

По данным издания, среди погибших — один пожарный.

Пострадали 76 человек, включая 11 сотрудников пожарной службы.

В экстренные службы поступило около 50 вызовов, которые пока остаются необработанными из-за масштабности происшествия.

Из здания эвакуировали женщину, пожилого мужчину и домашних животных.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что данных о пострадавших россиянах при пожаре в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге нет.