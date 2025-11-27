Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Архангельской области

Самолёт Ан-2 совершил жёсткую посадку в аэропорту Васьково Архангельской области. Один человек пострадал, пишет Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в четверг, 27 ноября. Самолет, летевший по маршруту Лешуконское – Васьково, повредил при посадке шасси и крыло.

По данным канала, на борту были 12 пассажиров и 2 члена экипажа. Погибших нет, пострадал один человек — у него ушиб руки.

Напомним, что 8 ноября 2018 года самолет Ан-2 совершил жесткую посадку во время полета из Васьково в Мезень. Предварительной причиной ЧП стало обледенение. Пассажиры и экипаж не пострадали.