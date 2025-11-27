В Брянской области осудили передававшего сведения об участнике СВО на Украину

БРЯНСК, 27 ноября. /ТАСС/. Брянский областной суд назначил 13 лет колонии строгого режима в отношении Владимира Ерофеева, признанного виновным в государственной измене в форме шпионажа. Мужчина передавал представителю Украины сведения о знакомом участнике спецоперации, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

"27 ноября Брянский областной суд вынес приговор Владимиру Ерофееву, признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена в форме шпионажа). <...> Приговором суда виновному по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания с наказанием по предыдущему приговору окончательно назначено 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении.

Как установил суд, мужчина, являясь противником проведения специальной военной операции, отправлял представителю Украины информацию о знакомом участнике СВО: персональные данные, местонахождение, а также сведения о материально-техническом обеспечении подразделений Вооруженных сил России. Отмечается, что в 2024 году фигурант дела о госизмене был осужден на 3 года по ч. 4 ст. 33, ст. 352.1 УК РФ за подстрекательство военного к добровольной сдаче в плен.

Как добавили в пресс-службе, мужчина вину не признал. Приговор не вступил в законную силу.