В Твери устанавливают обстоятельства смерти двух подростков

Московский межрайонный следственный отдел Твери организовал доследственную проверку по факту обнаружения тел двух 17-летних подростков в частном доме областного центра. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тверской области.
Отмечается, что признаков криминальной смерти не обнаружено, назначены экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тверской области, надзорное ведомство проводит свою проверку исполнения требований законодательства о защите прав несовершеннолетних.
"Кроме того, контролируется ход и результаты процессуальной проверки, организованной по данному факту", - говорится в сообщении пресс-службы.