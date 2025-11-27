В Курганской области вынесли приговор медработнику по делу о смерти пациента

В Каргаполье Курганской области вынесли приговор медработнику по делу о смерти пациента. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональную прокуратуру.

Установлено, что обвиняемый назначил пациенту лекарственный препарат, после которого у того начался анафилактический шок. Пациент скончался.

Медработника приговорили к одному году и шести месяцам исправительных работ с удержанием 10% в доход государства.

«С медицинской организации в пользу родственников потерпевшего взыскана компенсация морального вреда в сумме 2,5 млн рублей», — добавили в прокуратуре.

