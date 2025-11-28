Трамп: раненную около Белого дома сотрудницу Нацгвардии не удалось спасти

Сотрудницу Нацгвардии, пострадавшую при стрельбе около Белого дома, не удалось спасти. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в обращении к военным по случаю Дня благодарения.

"Сара Бекстром из Западной Вирджинии, одна из гвардейцев... Ее больше нет с нами", - сказал американский лидер.

По его словам, второй служащий Нацгвардии, который был тяжело ранен, продолжает бороться за жизнь. 27 ноября прокурор округа Колумбия Джанин Пирро сообщила, что злоумышленник, атаковавший нацгвардейцев, был вооружен револьвером Smith & Wesson. В Вашингтоне накануне Дня благодарения 29-летний афганец открыл стрельбу около Белого дома.

В результате нападения были ранены два сотрудника национальной гвардии. Трамп назвал произошедшее актом терроризма и преступлением против человечества, а также заявил о необходимости проверки всех людей, въехавших в Штаты из "адской дыры на земле". Власти уже приостановили на неопределенный срок рассмотрение всех иммиграционных запросов со стороны граждан Афганистана.