Адвокат объяснил решение суда делу актрисы Аглаи Тарасовой

Адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев в разговоре с Рамблером объяснил решение суда в отношении актрисы Аглаи Тарасовой по делу о контрабанде наркотиков.

Накануне Домодедовский суд вынес приговор Тарасовой по делу о контрабанде наркотиков: три года условно и штраф в размере 200 тысяч рублей. Прокурор просил три с половиной года условно, адвокат настаивал только на штрафе. Задержали актрису в конце лета в аэропорту «Домодедово» по прилету из Израиля. Тогда у нее нашли вейп, в жидкости которого обнаружилось 0,38 грамма каннабиса.

Если смотреть на приговор Аглаи Тарасовой трезво, без эмоций и фанатского флера вокруг имени, то, по сути, перед нами типичная история про мягкое наказание по ч.1 ст. 229.1 УК РФ — контрабанда наркотических средств в небольшом количестве, без цели сбыта, без организованных схем, без тяжелой криминальной легенды. У нее нашли вейп с 0,38–0,4 г масла каннабиса, привезенный из Израиля, где оборот подобных веществ легален. В России — нет. Вот на этом столкновении двух правовых систем она и попалась. Алексей Гавришев Адвокат, управляющий партнер AVG Legal

Эксперт отметил, что на решении суда вынести актрисе мягкое наказание сказались такие факторы, как признание вины, раскаяние, изменение показаний в пользу неосознанности, положительные характеристики от коллег, отсутствие криминального прошлого, общественный статус, а также отсутствие риска скрыться.

«Суду в таких условиях неинтересно ломать человека — гораздо проще назначить условный срок, запрет определенных действий и штраф. В этом смысле ее защита шла по максимально рациональной линии: не отрицать факт, а показать человеческий сюжет — «ошиблась, не понимала, не злоупотребляла». Если сравнивать с общей практикой, условный срок по ч.1 ст. 229.1 — абсолютно реальный, особенно когда речь о долях грамма, когда нет переписки про покупку/пересылку, нет криминального окружения, а сама перевозка носит бытовой характер. То, что прокуратура просила 3 года 6 месяцев условно — тоже стандартная просительная планка. Суд дал ровно тот минимум, на который можно было рассчитывать при таком раскладе», - сказал Гавришев.

По словам адвоката, вывод, который можно сделать из дела Тарасовой, заключается в том, что российский суд все еще различает бытовую небрежность среднего человека и профессиональную криминальную деятельность.

«Тарасова попала под уголовную статью, потому что формально факт был, но спаслась потому, что не было ни умысла на сбыт, ни попытки спорить с очевидным, ни токсичного поведения в процессе. В условиях, когда закон жесткий, единственный способ «не влететь» — признавать ошибку и показывать суду, что ты — не про преступление, а про глупость и недальновидность. Здесь суд ровно это и увидел», - заключил специалист.

