Второй за день пожизненный приговор вынесли в России

Завербованного Службами безопасности Украины (СБУ) Игната Кузина приговорили к пожизненному лишению свободы за устроенный им взрыв в подмосковной Балашихе, в результате которого погиб генерал Ярослав Москалик. Об этом пишет ТАСС.

Приговор вынес Второй Западный окружной военный суд. Первые 10 лет Кузин проведет в тюрьме, а остальные годы будет в колонии особого режима. Мужчину также оштрафовали на два миллиона рублей и взыскали с него 20 миллионов рублей в пользу семьи погибшего.

Генерал погиб 25 апреля при взрыве автомобиля в Балашихе. Именно Кузин привел бомбу в действии. Ярослав Москалик являлся одним из членов российской делегации в минской контактной группе с 2015 по 2021 годы в рамках так называемого нормандского формата.