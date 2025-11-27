Убийце генерала Москалика вынесен приговор

Обвиняемый в убийстве генерала Москалика в Балашихе осуждён на пожизненный срок
Второй западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы украинского агента Игната Кузина, который устроил взрыв в подмосковной Балашихе, в результате чего погиб генерал Ярослав Москалик.
«Окончательно назначить Кузину наказание в виде пожизненного лишения свободы, с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, остальной части — в колонии особого режима», — цитирует судью РИА Новости.
Обвиняемому также назначен штраф в размере 2 млн рублей.
В конце сентября завершилось расследование дела о теракте в Балашихе, в результате которого погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооружённых сил России генерал-лейтенант Ярослав Москалик.
Генерал-лейтенант Ярослав Москалик погиб 25 апреля в результате взрыва автомобиля в подмосковной Балашихе.