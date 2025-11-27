Убийце генерала Москалика вынесен приговор

Второй западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы украинского агента Игната Кузина, который устроил взрыв в подмосковной Балашихе, в результате чего погиб генерал Ярослав Москалик.

«Окончательно назначить Кузину наказание в виде пожизненного лишения свободы, с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, остальной части — в колонии особого режима», — цитирует судью РИА Новости.

Обвиняемому также назначен штраф в размере 2 млн рублей.

В конце сентября завершилось расследование дела о теракте в Балашихе, в результате которого погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооружённых сил России генерал-лейтенант Ярослав Москалик.

Генерал-лейтенант Ярослав Москалик погиб 25 апреля в результате взрыва автомобиля в подмосковной Балашихе.