Беременная россиянка умерла в роддоме

В Железноводске выясняют обстоятельства смерти девушки в роддоме. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, Мария попала в роддом, так как у нее были все признаки того, что ребенок появится на свет в ближайшее время. В 2:14 пациентка написала мужу Денису сообщение и заверила, что все хорошо. Однако около семи утра с ним связался врач и рассказал о смерти супруги.

В медучреждении заявили, что у пациентки произошла эмболия околоплодных вод. При таком диагнозе воды попадают в легочный кровоток матери, подобные случаи встречаются у одной матери из 20 тысяч. Мария и ее ребенок умерли мгновенно.

На следующий день выяснилось, что ночью девушка пошла в туалет в сопровождении медсестры и упала. При этом на голове женщины, как рассказал Денис, были синяки.

«По словам супруга, роженица ночью упала в палате или со ступенек и пролежала так до утреннего обхода, когда ее нашли мертвой», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Обстоятельства также выясняют представители местного минздрава.