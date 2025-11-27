Россиянин под наркотиками сдал брата полиции и сам оказался за решеткой

В Твери задержали местного жителя, который сам вызвал полицию из-за брата. Об этом сообщает УМВД по Тверской области.

Молодой человек позвонил в дежурную часть и сообщил, что его брат ведет себя агрессивно, предположительно, находясь под воздействием наркотиков.

Полицейские отреагировали на вызов и, прибыв по указанному адресу, обнаружили, что оба родственника находятся в неадекватном состоянии. При этом из кармана брюк у одного из братьев выпали 16 свертков с неизвестным веществом. Их изъяли и передали на исследование.

Экспертиза установила, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком массой 3,8 грамма. В отношении родственников возбудили уголовные дела за незаконный оборот наркотиков.

Один из фигурантов был помещен в изолятор временного содержания, другой находится под подпиской о невыезде. Ведется следствие.