Основательницу рехаба с пытками Хоботову объявили в розыск

МВД объявило в розыск главу сети реабилитационных центров для трудных подростков Анну Хоботову — ранее стало известно, что в ее рехабах в Подмосковье жестоко обращались с несовершеннолетними. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу розыска МВД.

Согласно карточке Хоботовой, она разыскивается по уголовной статье. При этом, конкретная статья в документе не упоминается.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — сообщается в карточке.

Напомним, что силовики обнаружили в Подмосковье сеть незаконных реабилитационных центров для несовершеннолетних, где дети с различными зависимостями подвергались жестокому обращению. По данным СМИ, пациентов избивали, морили голодом, привязывали к кроватям и пытали. В результате действий сотрудников центра один из подростков попал в реанимацию — на его теле были обнаружены многочисленные повреждения, а также следы от связывания.

Силовики пришли с обыском еще в один филиал рехаба, где издевались над детьми

Ранее в Госдуме предложили ввести уголовную ответственность для нелегальных рехабов.