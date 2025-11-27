Искавшая мужа два месяца москвичка случайно узнала о его смерти через «Госуслуги»

Жительница Москвы случайно узнала о смерти мужа, зайдя на портал «Госуслуги». По данным РЕН ТВ, женщина два месяца не могла найти супруга. Полицейские искали мужчину по всему городу, в то время как он лежал в морге с паспортом.

По данным телеканала, Екатерина Лепеса была уверена, что ее муж пропал без вести. Женщина осталась одна с тремя детьми. Однажды, проверяя сайт «Госуслуг», она заметила, что на имя двухлетней дочери пришло извещение о назначении пенсии по потере кормильца.

По словам москвички, в последний раз ее муж попал в объектив камер видеонаблюдения на станции метро «Рязанский проспект». После того как мужчина вышел из метро, его больше никто не видел. Последний раз он выходил на связь с супругой вечером 18 сентября. Муж отправил Екатерине сообщение с признанием в любви.

В справке о смерти стоит дата 19 сентября, а в качестве причины указано отравление метадоном. Однако Лепеса в эту причину смерти не верит. Она уверена, что ее муж никогда не употреблял запрещенные вещества. Кроме того, по ее словам, в октябре давней знакомой ее мужа якобы поступил звонок от него, и он успел сказать, что находится в Омске.

Лепеса заявила, что намерена нанять адвоката и подать в суд, чтобы разобраться в этом деле.

Ранее сообщалось, что тело актера Владимира Алферова, сыгравшего главную роль в фильме Никиты Михалкова «Солнечный удар», долго не могли забрать из морга в Болгарии.