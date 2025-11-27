Москвич тяжело ранил свою мать в приступе безумия

27-летний москвич изрезал ножом собственную мать в квартире на юго-западе Москвы в ночь на четверг. По предположению правоохранителей, у мужчины случился психоз.

Как выяснил «МК», в последнее время за жителем одного из домов по улице Голубинская начали замечать некие до этого не свойственные ему особенности. Так, он увлекся религиозной литературой Востока, начал обвинять 49-летнюю родительницу, сотрудницу благотворительной организации, во всех своих бедах и настраивать членов семьи друг против друга.

Женщина не раз пыталась положить сына в психиатрическую клинику, но тот всегда отказывался. А буквально месяц назад его уволили с работы (он трудился аналитиком). После этого мужчина набрал долгов, но отдавать было нечем. Родительнице пришлось выплачивать кредиты и микрозаймы за него.

Вероятнее всего, в квартире в очередной раз произошел конфликт. На место происшествия экстренные службы вызвала соседка - с ножевыми ранениями к ней в дверь постучалась раненая женщина. Ее доставили в реанимационное отделение больницы. Сотрудники полиции выясняют все подробности произошедшего, а злодей задержан и даёт показания.