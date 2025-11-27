В Москве задержали мужчину, который угрожал полицейским ножами

Мужчина возле полицейского участка по московскому району Гольяново достал из машины два ножа и пошел в сторону автомобиля правоохранителей. Злоумышленника задержали, по факту произошедшего возбудили уголовное дело. Об этом в четверг, 27 ноября, сообщили в пресс-службе столичного СК России.

— Фигурант, находясь возле ОМВД России по району Гольяново г. Москвы, достал из своего автомобиля два ножа и, демонстрируя их, направился в сторону служебного автомобиля полиции, в котором находились сотрудники МВД России. Следователями столичного СК мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело об угрозе применения насилия в отношении сотрудников полиции, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

Правоохранители проводят с задержанным мужчиной следственные мероприятия. Силовики устанавливают все обстоятельства преступления и мотивы его совершения.

Ранее Щелковский городской суд приговорил к 3,5 года Сухроба Мусоева, который напал на сотрудника правоохранительных органов 1 сентября возле торгового центра в Щелкове. Осужденный будет отбывать наказание в колонии общего режима.