Стало известно о смерти женщины на приеме в российской клинике

В Дербенте на приеме у стоматолога стало плохо 59-летней женщине. О смерти пациентки российской клиники сообщил РЕН ТВ в Telegram.

Как стало известно, сердце россиянки остановилось еще до того, как врач сделал ей анестезию. Причина смерти женщины пока неизвестна.

Сообщения о случаях смерти на приемах у стоматологов и после фиксируются в разных регионах России. Так, в Хабаровске проводится проверка в связи со смертью пациента после приема зубного врача, который лечил мужчину под наркозом. Точную причину произошедшего определит вскрытие.

Похожий случай произошел в подмосковном Одинцово. Там четырехлетний мальчик впал в кому после лечения зубов в местной клинике. Сообщалось, что причиной состояния ребенка стал наркоз. Спасти его не удалось.