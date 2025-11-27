Шокирующие подробности: заказчиком ограбления Лувра мог стать соратник Зеленского

Заказчиком ограбления Лувра мог быть близкий друг Владимира Зеленского бизнесмен Тимур Миндич. Такое мнение высказал News.ru криминалист Михаил Игнатов.

Ограбление Лувра произошло 19 октября. Грабители унесли с собой девять ювелирных украшений, включая корону императрицы Евгении де Монтихо. Ущерб от их действий оценивается в 88 миллионов евро. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что украденные из Лувра драгоценности будут найдены и возвращены в музей.

Французские правоохранительные органы не исключают, что заказчиками могли быть иностранцы. При этом один из задержанных рассказал, что заказчики преступления имели славянский акцент и пообещали за совершение преступления 15 тысяч евро (около 1,3 млн рублей).

Криминалист Михаил Игнатов обратил внимание на то, что подозреваемый в ограблении Лувра сознался в преступлении, но отметил, что якобы он не понимал, куда идет.

«В эту версию защиты вряд ли кто-то поверит. Даже французские суды, которые по большому счету достаточно русофобны. Заказчик действительно мог быть со славянским акцентом. Но сомневаюсь, что обвиняемый по делу разбирается в особенностях произношения французского и славянского народов», — заявил Игнатов.

По его словам, у украинцев также имеется специфический акцент.

«Насколько мне известно, проходила информация, что заказчиком ограбления Лувра мог быть товарищ Зеленского Миндич», — заметил эксперт.

Ранее Тимур Миндич оказался замешан в масштабном коррупционном скандале на Украине и спешно покинул страну. Киевом были введены санкции против него и его главного финансиста Александра Цукермана.