В Приморье руку ребенка затянуло под эскалатор

В городе Фокино в Приморском крае четырехлетняя девочка госпитализирована после того, как ее руку затянуло под полотно эскалатора. Об этом сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

"В торговом центре на улице Клубной в Фокино четырехлетняя девочка упала со ступеней эскалатора, после чего ее руку затянуло под полотно механизма складывающихся ступеней. Ребенок госпитализирован", - сказано в сообщении.

Прокуратура начала проверку, в ходе которой оценит обеспечение безопасности при использовании эскалатора, а также действия родителей девочки.