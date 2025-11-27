Арестован обвиняемый в избиении четырехмесячного сына на западе Москвы

Солнцевский суд Москвы арестовал местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему малолетнему сыну, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе суда.

«Постановлением Солнцевского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Феофанова Евгения Вадимовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ, на срок два месяца», – сказали в суде.

По версии следствия, вечером 23 ноября фигурант в состоянии алкогольного опьянения в квартире на ул. Щорса нанес не менее одного удара рукой по голове своему четырехмесячному сыну. Ребенок в тяжелом состоянии был доставлен в реанимационное отделение одной из городских больниц.

Ранее Агентство «Москва» сообщало, что Солнцевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Западному административному округу ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело в отношении жителя столицы. Он подозревался в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего»). Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.