Школьника накажут за осквернение памятника в центре города

В Белогорске Амурской области произошел тревожный инцидент с памятником «Вежливому солдату». 12-летний школьник во время игры с друзьями забрался на монумент и уселся прямо на скульптурное лицо солдата, пишет Amur Mash.

Свидетелями этого поступка стали прохожие. Они не одобрили подобное поведение. Очевидцы сняли происходящее на видео, и пресекли действия подростка, заставив его слезть с памятника.

Запись с инцидентом попала в правоохранительные органы. Полиция оперативно установила и разыскала юного нарушителя. Как выяснилось, мальчик уже состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

Теперь подростка и его отца ждет серьезная профилактическая беседа с представителями полиции. Им предстоит объяснить свой поступок и выслушать о необходимости уважительного отношения к памятникам и мемориалам.