Как накажут сочинских школьников, осквернивших мемориал ВОВ

Юрист Михаил Пирогов заявил, что школьникам, запустившим фейерверки в мемориал солдатам в Сочи, могут грозить обязательные работы и даже лишение свободы. Об этом сообщает News.ru.

Ранее МВД начало проверку из-за появившегося в соцсетях видео, на котором подростки запускают фейерверки в сторону памятника «Три солдата» в парке Победы Сочи. Мемориал посвящен военнослужащим, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Полиция разыскивает школьников.

Пирогов рассказал, что юридические последствия, с которым могут столкнуться подростки, зависят от обстоятельств, степени ущерба и возраста школьников. Если подростки не достигли 16 лет, их могут привлечь к административной ответственности.

«Это может выражаться в предупреждении, штрафе или обязательных работах, а также в возмещении ущерба», - объяснил Пирогов.

Он отметил, что для подростков старше 16 лет такие действия могут быть квалифицированы по уголовному кодексу как надругательство над памятником ВОВ. Наказание может включать штрафы, обязательные работы или лишение свободы.