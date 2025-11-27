В российском регионе накрыли крупный цех с контрафактной бытовой химией

В Подмосковье накрыли цех по производству бытовой химии. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, сотрудники полиции обнаружили нелегальное производство бытовой химии в одном из зданий складского комплекса. Там находилась автоматизированная линия фасовки, готовая продукция, тара, реагенты и этикетки известных торговых марок.

По информации, цех работал более года, руководил им иностранный гражданин. В производстве были задействованы двое иностранцев. Реализация продукции осуществлялась через маркетплейсы.

При обыске изъято около восьми тысяч с жидкостями для стирки, ополаскивателями и другая химия.

