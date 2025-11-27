В Воронеже мужчина открыл стрельбу в супермаркете

В Воронеже в ходе конфликта в супермаркете мужчина открыл стрельбу, ранив женщину, рассказали РИА Новости в УМВД России по региону.

© Московский Комсомолец

Инцидент, как уточняется, произошел утром в среду - в 10 часов 33 минуты в полицию поступило сообщение о произошедшем.

От администрации супермаркета на проспекте Труда поступила информация о конфликте, возникшем с одним из посетителей. Установлено: в ходе ссоры с продавцом 37-летний местный житель, по предварительным данным, выстрелил из предмета, похожего на пистолет. В область руки травмирована 41-летняя местная жительница.