Перестрелку у Белого дома могли организовать недовольные миграционной политикой президента США Дональда Трампа, а также его политические оппоненты. Такие версии озвучил News.ru глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

Накануне в Вашингтоне 29-летний афганец открыл стрельбу около Белого дома. В результате нападения были ранены два сотрудника Национальной гвардии. Нападавшего смогли обезвредить коллеги раненых силовиков, он был госпитализирован. Президент США Дональд Трамп назвал произошедшее «проявлением зла, ненависти и терроризма».

Глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров напомнил, что на американского лидера покушались уже два раза и реакция службы безопасности, открывшей огонь, «вполне естественна».

«Не уверен, знал ли афганец, что Трампа там нет. Возможно, он решил расправиться с президентом США или ранить его из-за миграционной политики. Или он выискивал другого высокопоставленного политика. Также вероятно, что этого человека могли нанять оппоненты Трампа, чтобы он провел данную акцию», — пояснил Гончаров.

При этом ветеран «Альфы» усомнился в том, что стрельбу около Белого дома могли организовать европейские силы, не желающие прекращения украинского конфликта, так как «Трамп сейчас является тем человеком, к которому прислушивается весь мир» и убить его не решились бы.

Напомним, что в Трампа стреляли в июле 2024 года во время митинга в Батлере. Одна из пуль тогда задела его ухо, но серьезно политик не пострадал. Последующие выстрелы убили одного из участников митинга и серьезно ранили другого. Стрелявший - 20-летний Томас Мэттью Крукс - был убит сотрудниками спецслужбы.

Вторая попытка покушения на Трампа была предотвращена в сентябре того же года. Агенты Секретной службы США открыли огонь по человеку, который целился в политика из винтовки через забор гольф-клуба. Мужчине удалось сбежать, но позже его задержали. Трамп не пострадал.