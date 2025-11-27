На российском стадионе нашли обломки украинского беспилотника

В Щербиновском районе Краснодарского края на стадионе обнаружены обломки украинского беспилотника. Об этом сообщает Telegram-канал регионального оперштаба.

По данным оперштаба, обломки беспилотного летательного аппарата упали на территорию стадиона в селе Николаевка в ночь с 26 на 27 ноября.

«Пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы», — говорится в сообщении.

В Минобороны РФ сообщили, что за минувшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили 118 украинских дронов. В частности, над Краснодарским краем силы противовоздушной обороны сбили шесть беспилотников.

Накануне оборонное ведомство также сообщило, что почти два десятка БПЛА атаковали регионы России. Летательные аппараты были сбиты над четырьмя регионами страны и акваторией Азовского моря.