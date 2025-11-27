Пенсионерка развела сразу двух покупателей по «схеме Долиной»

В Волгоградской области пенсионерка продала свою квартиру, воспользовавшись «схемой Долиной», причем сразу двум покупателям. Перед этим женщина на камеру поклялась, что никаких мошеннических действий не будет и это не обман, сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, молодой предприниматель из Волжского приобрел квартиру за 2,2 миллиона рублей у 70-летней пенсионерки Валентины. Она живет одна, без мужа и детей. Женщина сообщила, что решила продать жилье, чтобы переехать к своей сестре. Валентина заранее выписалась из квартиры и подготовила все необходимые документы. В день сделки она подтвердила на камеру, что действует по собственной воле и не подвергалась воздействию мошенников.

Пенсионерка, продав квартиру, попросила у Карена две недели на сборы и переезд. Когда время подходило к концу, Карен позвонил Валентине и уточнил, когда она планирует съехать. Валентина ответила, что ее сестра скончалась, и ей нужно время, чтобы пережить утрату и организовать похороны. Позднее она аннулировала сделку, заявив, что действовала под влиянием мошенников.

Карен оказался без средств и крыши над головой. Вскоре он узнал, что за девять дней до планируемой им сделки другой клиент уже внес задаток в размере 100 тысяч рублей за эту же квартиру.

Карен решил обратиться в суд, полагая, что пожилая хозяйка квартиры попыталась извлечь выгоду из ситуации, обманув его и другого покупателя. Мужчина утверждал, что у хозяйки квартиры нет сестры, и она не собиралась переезжать. В конфликт вмешалась дочь пенсионерки, пытаясь урегулировать ситуацию.