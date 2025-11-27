Осужденных за теракт на Крымском мосту обязали выплатить миллиардные компенсации

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону обязал восьмерых осужденных за теракт на Крымском мосту выплатить пострадавшим компенсацию в размере семи миллиардов рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Эта сумма назначена по искам потерпевших в счет возмещения материального ущерба и морального вреда.

Всех восьмерых фигурантов этого дела приговорили к пожизненному лишению свободы. Процесс над ними проходил в закрытом режиме из-за наличия в деле секретных данных.

Первый теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. Фура с бомбой внутри была подорвана в тот момент, когда проезжала рядом с грузовым поездом. В результате загорелись цистерны с топливом, а два пролета автомобильной части моста оказались разрушены. Жертвами взрыва стали пять человек, в том числе водитель грузовика.