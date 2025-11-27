Восемь человек осудили за теракт на Крымском мосту

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор в отношении восьми человек, которые проходят по делу о теракте на Крымском мосту в октябре 2022 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Братья Артем и Георгий Азатьян, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян (все внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) получили пожизненное лишение свободы. Части сроков они проведут в тюрьме. С фигурантов также взыскали более семи миллиардов рублей в качестве материального ущерба и морального вреда.

В зависимости от роли мужчин обвиняли в теракте, незаконном приобретении взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также контрабанде взрывных устройств. Процесс над ними проходил в закрытом режиме из-за наличия в деле секретных данных.

Первый теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. Фура с бомбой внутри была подорвана в тот момент, когда проезжала рядом с грузовым поездом. В результате загорелись цистерны с топливом, а два пролета автомобильной части моста оказались разрушены. Жертвами взрыва стали пять человек, в том числе водитель грузовика.

Через несколько дней после теракта были задержаны восемь предполагаемых соучастников. Прокурор запросил для всех максимальное наказание.