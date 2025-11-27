Работа ОМОН в подмосковной мечети попала на видео

Сотрудники ОМОН совместно с коллегами из МВД провели масштабную проверку религиозной организации мусульман в Электростали. Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковном главке Росгвардии и предоставили оперативное видео.

На кадрах видно, как силовики проходят в мечеть и проверяют документы у находившихся в ней людей.

По данным ведомства, проверка прошла в организации на улице Карла Маркса. Миссионерская деятельность в ней осуществлялась с нарушениями, а 16 присутствующих нелегально находились на территории России.

Всего было проверено 575 человек, среди них 209 — иностранцы. В местный военкомат доставили 37 человек. Оказалось, что 34 из них не встали на воинский учет — они получили соответствующие повестки.

