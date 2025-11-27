Россиянка грозила расправиться с подругой из-за разногласий

В Пензенской области 50-летняя женщина напала на 36-летнюю подругу с ножом из-за разногласий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Инцидент произошел в Спасском районе области. По словам потерпевшей, во время застолья с распитием спиртного между ней и ее приятельницей случился конфликт.

«В ходе ссоры подозреваемая схватила кухонный нож и угрожала им потерпевшей. Мужчины, услышав шум, вмешались и развели женщин», — уточнили в пресс-службе ведомства.

После случившегося потерпевшая обратилась в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело, подозреваемой грозит до двух лет лишения свободы.