Россиянка до смерти забила собственного 3-летнего сына

Жительницу Екатеринбурга будут судить за жесткое убийство сына. Прокуратура Свердловской области направила в суд уголовное дело в отношении 41-летней женщины, обвиняемой в жестоком убийстве собственного 3-летнего сына и ряде других тяжких преступлений. Уроженка Новоуральска предстанет перед Фемидой по статьям об убийстве малолетнего с особой жестокостью, умышленном причинении вреда здоровью ребенка и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

По версии следствия, трагедия произошла в апреле 2025 года в квартире на Сиреневом бульваре. На почве личной неприязни женщина нанесла мальчику не менее семи страшных ударов по голове, шею и другим частям тела. Ребенок поучил множественные травмы, в том числе закрытый перелом бедренной кости и обширные гематомы.

В течение суток мать умышленно не оказывала сыну медицинскую помощь, хотя он в ней остро нуждался. Бригада скорой помощи была вызвана только после вмешательства знакомого женщины, который настоял на этом.

Чудовищная жестокость проявилась вновь, когда ребенок вернулся из больницы после лечения предыдущих травм. Женщина, реализуя умысел на убийство, нанесла малышу множество ударов руками, ногами и коленями, после чего с силой бросила его на пол. Эти действия привели к смерти.

Согласно судебно-медицинской экспертизе, обвиняемая не страдает психическими расстройствами и полностью осознавала свои действия. Женщина не признала вину в инкриминируемых ей преступлениях. Уголовное дело направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу.