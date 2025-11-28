Экс-супруге бывшего вице-губернатора Свердловской области Чемезовой продлили арест

Суд в Екатеринбурге продлил домашний арест бывшей жене экс-вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова Ирине Чемезовой до 1 января 2026 года.

Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

«Верх-Исетский районный суд продлил меру пресечения в виде домашнего ареста Ирине Чемезовой по 1 января 2026 года», - сказала собеседница агентства.

Чемезова обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

13 ноября Центральный районный суд Челябинска продлил арест ее бывшему мужу — экс-вице-губернатору Свердловской области Олегу Чемезову. По версии следствия, бывший чиновник участвовал в согласовании завышенных тарифов коммунальных услуг компании «Облкоммунэнерго». Адвокат Чемезова ходатайствовал о домашнем аресте в связи с проблемами со здоровьем подсудимого, однако суд ему отказал.

Свою вину Чемезов не признал. На заседании он завил, что обладает активной гражданской позицией и воспитывает детей. Бывший чиновник подчеркнул, что его семья патриотична, в частности, сам он участвовал в гуманитарной деятельности, помогал бойцам СВО.