Старшеклассницы избили 15-летнюю девочку в уфимском интернате

В Уфе 15-летнюю девочку избили три старшеклассницы. Об этом мать пострадавшей рассказала Mash Batash.

ЧП произошло в стенах уфимского интерната №3. В день инцидента восьмиклассница была на дежурстве и уже собиралась домой, когда ее окружили ученицы 10-го класса.

Старшеклассницы начали издеваться над девочкой, а затем применили силу. Двое хулиганок держали жертву, пока третья наносила ей удары. После избиения школьницу тошнило, также у нее остались ссадины и ушибы.

Мать пострадавшей обратилась в Следственный комитет. СУ СК по республике Башкортостан возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

«В настоящее время следователями СК устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам расследования будет дана оценка действиям либо бездействию сотрудников администрации школы по обеспечению безопасности учащихся на территории образовательного учреждения», — сообщили в ведомстве.

Директор образовательного учреждения не стал комментировать ситуацию. Ведется следствие.