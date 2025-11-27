Два молодых россиянина заставили пенсионерку продать квартиру

В Туапсе вынесен обвинительный приговор по резонансному делу о телефонном мошенничестве, жертвой которой стала пожилая местная жительница, сообщает прокуратура Краснодарского края.

Двое фигурантов, 27-летний житель Крыловского района Краснодарского края и 21-летний уроженец Волгоградской области, признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Им назначено наказание в виде 5 лет и 4 лет 6 месяцев лишения свободы соответственно с отбыванием в колонии общего режима.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что осенью 2024 года злоумышленники, действуя в составе преступной группы по предварительному сговору, целенаправленно обзванивали граждан. Используя отработанную схему, они представились сотрудниками правоохранительных органов и ввели 72-летнюю пенсионерку в заблуждение.

Преступники убедили ее в том, что по банковским счетам проводятся несанкционированные операции, а также осуществляются попытки незаконного переоформления ее недвижимости. Поддавшись панике, женщина последовала их инструкциям: сняла все свои сбережения и, поверив в необходимость фиктивной сделки, продала свою квартиру. Полученные денежные средства в сумме 7 миллионов рублей она передала мошенникам, лишившись таким образом всего своего имущества.

Суд полностью удовлетворил гражданский иск, заявленный Туапсинской межрайонной прокуратурой в интересах потерпевшей. Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска на имущество осужденных сохранен арест.