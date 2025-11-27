Россиянка пожелала мужу смерти на СВО, а после его гибели захотела денег

Тобольский городской суд (Тюменская область) лишил местную жительницу права на компенсацию за погибшего на спецоперации бывшего мужа. Иск подала мать военнослужащего.

Суд установил, что брак между женщиной и бойцом был заключён в конце декабря 2024 года и расторгнут уже в мае 2025-го из-за постоянных конфликтов. По материалам дела, во время одной из ссор жена пожелала супругу смерти. После гибели военнослужащего она не участвовала ни в организации похорон, ни в решении вопросов с роднёй.

В деле также зафиксировано, что весной 2025 года женщина прошла мусульманский обряд бракосочетания с другим мужчиной. На момент гибели участника СВО супруги фактически не состояли в браке.

Суд принял решение лишить ответчицу права на выплаты, положенные членам семьи погибшего военнослужащего.