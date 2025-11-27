Самолет со 177 пассажирами развернулся в небе после взлета из-за неисправности

Самолет авиакомпании Delta Air Lines развернулся в небе менее чем через 20 минут после взлета и вернулся в аэропорт вылета. Об этом сообщает Business Insider.

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из Парижа, Франция, в Миннеаполис, США, в среду, 26 ноября. Представитель перевозчика в беседе с журналистами издания пояснил, что лайнер со 177 пассажирами на борту прервал полет «из-за признаков механической неисправности», которая была связана с закрылками.

После приземления в аэропорту Парижа Шарль-де-Голль пассажиров пересадили на более поздние рейсы. Авиакомпания извинилась перед клиентами за задержку в путешествии. В настоящее время самолет проходит осмотр и техническое обслуживание в столице Франции.

Ранее в ноябре самолет авиакомпании United Airlines с сотнями пассажиров прервал полет из-за подозрительного запаха в салоне. Он вернулся в аэропорт вылета и совершил там аварийную посадку, чтобы устранить запах горелой резины.