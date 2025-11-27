В Севастополе арестовали мужчину, планировавшего подрыв СВУ

Сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресекли действия жителя Севастополя, который, будучи сторонником украинской нацистской идеологии, планировал подорвать самодельное взрывное устройство (СВУ) у Памятного знака в честь 300-летия Российского флота.

Как сообщили в управлении ФСБ, мужчина 1968 года рождения - уроженец Винницкой области Украины.

"Являясь сторонником украинской националистической идеологии, осуществлял сбор сведений о военных объектах Министерства обороны России и последствиях ракетных обстрелов ВСУ в регионе для размещения на различных проукраинских интернет-ресурсах. С целью устрашения населения мужчина планировал совершение подрыва самодельного взрывного устройства в Севастополе у Памятного знака в честь 300-летия Российского флота. Злоумышленник изучил инструкцию по изготовлению СВУ, приобрел необходимые компоненты и собрал радиоуправляемое взрывное устройство осколочно-фугасного действия на основе смесевого взрывчатого вещества. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

В ФСБ добавили, что СВУ изъято по месту жительства фигуранта. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывных устройств), ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта). Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.