Россиянин готовил подрыв электроподстанции в одном из регионов

В Ростове-на-Дону мужчина получил 20 лет за попытку диверсии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он признан виновным по статьям 281.2 («Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности»), 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств»), 222.1 («Незаконные хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств»), 30, 222.1 («Покушение на незаконный сбыт взрывных устройств») и 30, 281 («Приготовление к диверсии»).

Как установил суд, в 2023 году мужчина прошел на территории Украины подготовку для осуществления диверсионной деятельности. В 2024 году он приобрел компоненты и изготовил по полученным инструкциям взрывчатое вещество, после чего собрал самодельное взрывное устройство (СВУ) и спрятал его в тайник. Затем он планировал использовать его для подрыва электрической подстанции.

Его преступную деятельность выявили и пресекли сотрудники ФСБ.

Суд приговорил обвиняемого к 20 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 300 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили диверсию в российском регионе и нейтрализовали диверсантов.