Россияне заживо сгорели в доме с печкой

В Иркутской области два человека заживо сгорели в доме с печкой. Об этом сообщили в управлении МЧС по российскому региону.

В ведомстве отметили, что к трагедии могло привести несоблюдение правил пожарной безопасности.

Информации о причине происшествия и дальнейших действиях МЧС не приводилось.

До этого стало известно, что в Ростовской области двухлетний ребенок заживо сгорел при пожаре в доме. Предположительно, рядом с мальчиком в момент случившегося не было никого из взрослых.

Еще раньше в Красноярском крае женщина с трехлетним сыном не выжили во время пожара в частном доме.