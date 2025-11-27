Ограбившие Лувр в октябре мужчины жили в пригороде Обервилье и ранее попадали в поле зрения полиции лишь по мелким нарушениям. Le Parisien сообщает, что, по данным следствия, группа действовала «по заказу».

Один из задержанных, 35-летний Айед Г. из Алжира, заявил, что вошел в музей и вынес сумку с украшениями, которую затем забрали сообщники на улице. Он утверждал, что накануне кражи его привлек человек, известный ему только под псевдонимом.

Другой участник, 30-летний Абдулай Н., говорил, что даже не понимал, что участвует в ограблении знаменитого музея. По его словам, двое мужчин «со славянским акцентом» за несколько дней до происшествия предложили ему обычный «контракт» с выплатой 15 тысяч евро, и он был уверен, что идет в заброшенное помещение.

Источники, близкие к расследованию, отмечали, что полиция относится к этим показаниям с осторожностью, но рассматривает версию о возможных заказчиках за рубежом. Правоохранители считают, что подготовка заняла несколько недель, однако участники растерялись из-за быстрого прибытия полиции и оставили улики, позволившие их опознать, передает издание.

19 октября пять грабителей проникли в Лувр в Париже и похитили девять драгоценностей. «Вечерняя Москва» узнала у искусствоведа и бывшего сотрудника Бюро Интерпола в России Екатерины Бурковой подробности ограбления. Согласно оценкам представителей французского музея, общая сумма ущерба от ограбления составляет 88 миллионов евро.